Путин каждой ракетой показывает, что хочет уничтожить Украину, - глава МИД Германии

"Каждой ракетой Путин показывает, что он хочет уничтожить Украину. С помощью Patriot и IRIS-T, которые мы поставляем, каждый день спасают жизни", - подчеркнула глава МИД.

Она добавила, что Германия будет стоять рядом с Украиной до тех пор, пока она в этом нуждается и пока не будет возможна жизнь без страха и террора.

Массированный удар по Украине

Напомним, сегодня, 2 января, российские оккупанты в очередной раз провели массированную атаку по Украине. Для этого они применяли дроны-камикадзе и ракеты.

Главной целью россиян стал Киев. В районе столицы утром сбили около 60 ракет. В частности, украинские защитники смогли уничтожить 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Всего силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 72 ракеты.

В результате атаки в разных регионах Украины есть пострадавшие и погибшие.

Более детально о последствиях - в материале РБК-Украина.