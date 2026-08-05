"Путин контролирует ситуацию": в ЦПД объяснили, зачем Россия тиражирует удары по Киеву

Публикация Россией кадров ударов по гражданским объектам в Киеве является частью информационной кампании, направленной, прежде всего, на собственное население.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
По его словам, такая информационная кампания призвана отвлечь россиян от внутренних проблем, среди которых дефицит горючего, регулярные удары по территории РФ, взрывы и ежедневные атаки украинских средств поражения.
Коваленко обратил внимание, что российские власти традиционно ограничивают информацию о ситуации в Белгородской области и других приграничных регионах, которые фактически стали прифронтовыми. В то же время, скрыть многочисленные кадры пожаров на российских заводах Кремлю не удалось.
"Более того, россияне также не поверили официальной версии гибели людей на пляже в Геленджике и по большей части сетовали на российскую ПВО, которая сбила дрон у людей, несмотря на крики и обвинения Украины военкорами и официальными спикерами РФ", - отметил руководитель ЦПИ.
По его мнению, теперь Кремль пытается переключить внимание российского общества, демонстрируя пожары в Киеве и полеты ракет.
"Сейчас российскому плебсу продают картинку пожаров в Киеве и кадры полета ракет, чтобы простой россиянин снова подумал, что "Путин контролирует ситуацию". Но это не исправит факты ежедневных ударов по России. Просто режим Путина иначе не умеет, поэтому и переключает сознание любителей дешевой колбасы и кошелек", - подчеркнул Коваленко.
Напомним, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявлял, что ограничить российские обстрелы Украины можно только путем усиления украинских ударов по территории РФ. По его словам, именно постоянное давление на военные и стратегические объекты в России является единственным способом заставить агрессора снизить интенсивность атак.