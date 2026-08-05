"Путин контролирует ситуацию": в ЦПД объяснили, зачем Россия тиражирует удары по Киеву

По его словам, такая информационная кампания призвана отвлечь россиян от внутренних проблем, среди которых дефицит горючего, регулярные удары по территории РФ, взрывы и ежедневные атаки украинских средств поражения.

Коваленко обратил внимание, что российские власти традиционно ограничивают информацию о ситуации в Белгородской области и других приграничных регионах, которые фактически стали прифронтовыми. В то же время, скрыть многочисленные кадры пожаров на российских заводах Кремлю не удалось.

"Более того, россияне также не поверили официальной версии гибели людей на пляже в Геленджике и по большей части сетовали на российскую ПВО, которая сбила дрон у людей, несмотря на крики и обвинения Украины военкорами и официальными спикерами РФ", - отметил руководитель ЦПИ.

По его мнению, теперь Кремль пытается переключить внимание российского общества, демонстрируя пожары в Киеве и полеты ракет.

"Сейчас российскому плебсу продают картинку пожаров в Киеве и кадры полета ракет, чтобы простой россиянин снова подумал, что "Путин контролирует ситуацию". Но это не исправит факты ежедневных ударов по России. Просто режим Путина иначе не умеет, поэтому и переключает сознание любителей дешевой колбасы и кошелек", - подчеркнул Коваленко.