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Путін грає на протиріччях між країнами, - Міноборони України

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 10:38
Путін грає на протиріччях між країнами, - Міноборони України Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов заявив, що президент Росії Володимир Путін грає на протиріччях між країнами. Посилення американсько-української військової співпраці зміцнює безпеку також всієї Східної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Головне управління розвідки Міноборони.

За його словами, той рівень військово-технічної співпраці, який демонструють Україна й США, зміцнює безпеку східноєвропейського простору та є не менш важливим за інші фронти вільних демократичних суспільств, що протистоять новітнім гібридним викликам, зокрема і з боку правлячого режиму Росії.

"Без незалежної і стійкої української держави не буде надійного безпекового середовища не лише на східноєвропейському просторі, а й в усій Європі. Тому посилення американсько-української військової співпраці зміцнює безпеку також всієї Східної Європи. Путін грає на протиріччях між країнами, і протистояти цьому можна лише взаємодією", - заявив Буданов.

Нагадаємо, Столтенберг та Блінкен обговорили "незвичайну" військову активність Росії біля України.

Зазначимо, США готуються до непередбачених обставин через ситуацію на кордоні з Україною.

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Сполучені Штати Америки Україна Володимир Путін
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