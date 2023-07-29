Путин и Эрдоган договорились созвониться 2 августа

По словам руководителя Кремля, он намеревался встретиться с Эрдоганом еще перед президентскими выборами в Турции, однако эти планы решили перенести.

"Мы договаривались, что мы увидимся. Или он к нам приедет, или я к нему съезжу. Посмотрим..." - заявил Путин.

Так, рассказал российский диктатор, между ним и Эрдоганом состоятся переговоры в телефонном режиме в следующую среду.

Также Путин оставил без ответа вопрос журналистки о том, считает ли он выезд из Турции в Украину командиров обороны Мариуполя "нарушением" Анкарой договоренностей с Москвой.

"Договоренности были... других комментариев не будет", - заявил он.

Ранее The Wall Street Journal писало о том, что Путин игнорирует попытки турецкого президента провести переговоры о возвращении к "зерновой сделке". В частности, об утверждали дипломаты. Также отмечается, что такое поведение Кремля может быть связано с решением Эрдогана вернуть защитников "Азовстали" в Украину, а также с одобрением Анкары вступления Швеции в НАТО.

Выход РФ из "зернового соглашения"

В России 17 июля заявили о выходе из "зернового соглашения", которое действовало в течение года и позволяло безопасно экспортировать украинское продовольствие с черноморских портов.

Украина теперь будет вынуждена почти полностью полагаться на дорогостоящие маршруты через Европейский союз, а самая дешевая альтернативная артерия - река Дунай - после бомбардировок, возможно, не сможет увеличить свои объемы настолько, насколько на это рассчитывали.

По оценкам Международного валютного фонда, в результате этого мировые цены на зерно вырастут на 10-15%.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.