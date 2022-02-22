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Путін хоче демілітаризації України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність роззброєння України. Російський лідер додав, що це єдиний фактор, який можна контролювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Путіна.

"Найголовніший пункт - це демілітаризація сьогоднішньої України. Оскільки це єдиний контрольований фактор, за яким можна спостерігати і контролювати", - сказав Путін.

Нагадаємо, сьогодні Рада Федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Зазначимо, напередодні Путін попросив Радфед дозволити використання російської армії за кордоном. Це сталося наступного дня після підписання ним указу про визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

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