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Путин хочет взять под контроль "вагнеровцев", - СМИ

Четверг 31 августа 2023 21:08
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Путин хочет взять под контроль "вагнеровцев", - СМИ Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин планирует взять под контроль находящихся в Африке и на Ближнем Востоке наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Как говорит источник издания, управление операциями "вагнеровцев" готово взять на себя связанный с Министерством обороны вооруженный подрядчик.

Кроме того, всю тайную заграничную сеть "вагнеровцев" планируют подчинить российскому военному командованию. Это позволит в будущем избежать мятежей, подобных тому, который организовал глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Отметим, что недавно Путин подписал указ, который позволит "вагнеровцам" вступить на службу в армию РФ.

Пригожин погиб

Напомним, вечером 23 августа в Тверской области РФ упал самолет. Позже стало известно, что авария произошла с бизнес-джетом. Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ЧВК.

Позже, 27 августа, Следственный комитет РФ официально подтвердил, что Пригожин погиб в авиакатастрофе.

29 августа, пресс-служба погибшего предводителя "вагнеровцев" сообщила, что на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили Евгения Пригожина. Прощание прошло в закрытом формате.

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Владимир Путин Евгений Пригожин Война России против Украины Вагнеровцы
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