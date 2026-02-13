Путин хочет воевать с Украиной дальше, но у него есть большая проблема, - The Telegraph

Российская нефть продается с беспрецедентной скидкой, что все сильнее бьет по финансовой базе РФ. Но российский диктатор Владимир Путин демонстрирует готовность продолжать войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Средняя цена российской Urals в январе опустилась примерно до 37,5 доллара за баррель - почти на 42% дешевле эталонной марки Brent. Такой разрыв стал следствием усиления санкций, усложнения логистики и сокращения закупок со стороны ключевых покупателей, в частности Индии.

"Импорт российской сырой нефти в Индию в течение месяца снизился до 1,1 миллиона баррелей в день, что является самым низким показателем с ноября 2022 года", - отмечает издание.

Для российского бюджета это критично, ведь именно нефтяные доходы остаются главным источником финансирования войны. Дополнительный удар нанесли санкции США против энергетических гигантов "Роснефть" и "Лукойл", а также новые ограничения ЕС на морские перевозки российской сырой нефти.

"Если это будет продолжаться, это создаст большие проблемы для Путина, поскольку ключевой частью стратегии поддержания отечественной экономики на плаву является использование высоких доходов от экспорта нефти", - пояснил изданию Стеффен Дитель из Altana Wealth.

Под давлением ограничений экспорт сокращается, а валютные поступления уменьшаются, что усиливает финансовое напряжение в экономике. По оценкам экспертов, поставки российской нефти уже заметно снизились.

Дальнейшее падение спроса вынуждает Москву продавать сырье еще дешевле, чтобы удержать рынки сбыта. Это ослабляет бюджетные возможности Кремля и затрудняет финансирование войны.

Несмотря на сокращение доходов и рост инфляционного давления, российские власти пытаются поддерживать экономику монетарными стимулами. В то же время аналитики считают, что даже ухудшение экономической ситуации пока не заставляет Кремль изменить стратегический курс - война остается приоритетом, несмотря на постепенное истощение финансовых ресурсов.