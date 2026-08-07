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Путин хочет атаковать страны Балтии, но есть нюанс, - министр обороны Литвы

14:15 07.08.2026 Пт
2 мин
НАТО знает о планах главы Кремля
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин действительно оценивает сценарии атак на Эстонию, Латвию и Литву. Несмотря на это, он пока не спешит с принятием окончательного решения.

С таким заявлением выступил министр обороны Литвы Робертас Каунас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По словам министра, у Кремля есть планы по осуществлению ударов по критической инфраструктуре Балтийского региона.

Москва до сих пор не отказалась от идеи использовать украинские беспилотники, чтобы обвинить Киев.

Однако, как утверждает Каунас, Путин до сих пор не принял окончательного решения по этой операции.

"Решение о проведении какой-либо операции по состоянию на сегодняшний день нет. Прямых угроз того, что в ближайшее время или уже в ближайшие дни что-то произойдет, также нет", - подчеркнул министр обороны Литвы.

По его словам, союзники внимательно следят за тем, как Кремль планирует свои шаги.

Каунас напомнил, что предупреждения о возможных провокациях уже озвучили многие страны НАТО.

"Они неоднократно очень четко заявляли: мы видим, слышим, знаем, так что не делайте этого", - обратился министр обороны Литвы к российским властям.

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