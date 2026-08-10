ua en ru
Пн, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Путин готовит россиянам ограничения, которые существуют в КНДР

11:22 10.08.2026 Пн
2 мин
Ограничения россияне смогут почувствовать уже через два года
aimg Елена Чупровская
Путин готовит россиянам ограничения, которые существуют в КНДР Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Через два года россияне могут остаться без привычного интернета - глава Кремля Владимир Путин готовит им систему, которая уже давно работает в Северной Корее. И это лишь часть того, чему он научился у Ким Чен Ина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Российский диктатор перенимает опыт у северокорейского режима.

В частности, ограничение интернета, которое россияне испытают на себе в течение следующих двух лет, будет полностью повторять уже действующую систему в Северной Корее. Сами россияне пока даже не догадываются об этом.

Зачем Пхеньяну опыт войны в Украине

Сама КНДР заинтересована в том, чтобы получить практический опыт ведения современной войны, наблюдая за боевыми действиями России против Украины.

Этот опыт может понадобиться Пхеньяну, если страна решит начать свой этап агрессии на Корейском полуострове.

Окно возможностей на фоне противостояния США и Ирана

Аналитики допускают, что именно сейчас Пхеньян видит подходящий момент для действий.

  • противостояние США и Ирана;
  • исчерпание боеприпасов, до сих пор поддерживавших стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Японии и Южной Корее придется взять больше ответственности за безопасность. Так или иначе, в Пхеньяне сидит авторитарный неадекват, который очень похож на Путина", - говорится в заявлении Коваленко.

Что известно о сотрудничестве России и КНДР ранее

Между тем, еще 6 августа стало известно, что Северная Корея передала России партию из более 100 баллистических ракет и специальные ракетные подразделения.

В докладе Института изучения войны говорилось, что это позволит Пхеньяну испытывать собственное оружие в реальных боевых условиях.

Как сообщало РБК-Украина, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует разместить на своей территории от 30 до 50 тысяч северокорейских военных.

В своем интервью президент подчеркнул, что эти солдаты получают опыт современной войны, который впоследствии может представлять угрозу другим государствам в Азии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КНДР
Новости
Сколько крылатых ракет и баллистики сейчас производит РФ: данные ГУР
Сколько крылатых ракет и баллистики сейчас производит РФ: данные ГУР
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов