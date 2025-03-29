Путин готовит масштабное наступление на Украину. АР узнало новые детали

По данным издания, начав новое наступление на Украину, глава Кремля Владимир Путин хочет максимально усилить давление на Украину и укрепить позицию России на переговорах о прекращении огня.

"Этот шаг может дать главе Кремля Владимиру Путину все основания отложить обсуждение вопроса о прекращении боевых действий в пользу поиска новых территорий", - пишут журналисты со ссылкой на украинские официальные лица, которые высказались на условиях анонимности.

По словам аналитиков и военных командиров на которых ссылается АР, с приближением весеннего сезона боевых действий Кремль планирует провести многоцелевое наступление по всей линии фронта протяженностью 1000 км.

"Они готовят наступательные действия на фронте, которые должны продлиться от шести до девяти месяцев, почти весь 2025 год", - сказал в комментарии изданию украинский военный аналитик Алексей Гетьман.

Россия может перебросить силы из Курской области

Некоторые командиры с которыми пообщалось издание, обеспокоены и тем, что Россия может перебросить силы из Курской области в другие районы на востоке Украины.

По словам двух украинских командиров, Россия активизировала разведывательные миссии с целью обнаружения и уничтожения огневых позиций, беспилотных систем и других объектов, которые могут помешать будущему наступлению.

"Все это может быть признаками того, что в ближайшем будущем готовится нападение", - сказал Гетьман.

Активизация оккупантов в районе Покровска

Бои также усилились в районе Покровска, одном из главных оборонительных опорных пунктов Украины и ключевом логистическом узле в Донецкой области.

"За последние два месяца русские были значительно истощены. В течение 10 дней марта они взяли своего рода паузу", - сказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, в середине марта наступление возобновилось. "Это означает, что россияне просто оправились", - добавил он.