Путин готов вести войну против Украины годами, - разведка США

Российский диктатор Владимир Путин будет продолжать войну в Украине, возможно, даже годами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Война в Украине стала жесткой войной на истощение, в которой ни одна сторона не имеет окончательного военного превосходства, но президент России Владимир Путин, вероятно, будет продолжать. Возможно, годами", - сказала директор национальной разведки США Аврил Хейнс.

Напомним, по словам директора национальной разведки США, российская армия вряд ли сможет захватить значительно больше украинских территорий в этом году.

Кроме того, по данным разведки США, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, ошибся в своей оценке возможностей Украины. Оккупанты продолжат сталкиваться с рядом проблем.

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