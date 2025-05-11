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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Путин хочет мириться с европейцами, несмотря на "хамские заявления и ультиматумы"

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин жестко осудил риторику и ультимативные требования стран Запада объявить перемирие и завершение войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Кремле.

По словам главы Кремля, вселяет в нас оптимизм и надежду, что "рано или поздно, в частности опираясь на уроки истории, мнение своих народов, мы начнем двигаться к восстановлению конструктивных отношений с государствами Европы".

"В том числе и теми (государствами. - ред.), которые сегодня не отказываются от антироссийской риторики и явно агрессивных действий в наш адрес, пытаются до сих пор разговаривать с нами в хамской манере и с помощью ультиматумов", - сказал Путин.

 

Миротворческие усилия Запада

Администрация президента США Дональда Трамп ведет активную политическую и дипломатическую кампанию по прекращению войны в Украине.

В данный момент Вашингтон предлагает Украине и России объявить 30-дневное перемирие на фронте. Однако Путин выдвигает собственные требования, чтобы на этот период прекратилась мобилизация в ряды ВСУ, а западные партнеры прекратили передачу оружия нашей стране.

Во время саммита в Киеве 10 мая лидеры стран-членов "Коалиции решительных" выдвинули России дедлайн для объявления 30-дневного перемирия. В случае отказа, против страны-агрессора будут введены новые санкции.

Дожмет ли Запад Путина до объявления перемирия на 30 дней в Украине, - читайте в нашем авторском материале.

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