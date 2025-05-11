Путин хочет мириться с европейцами, несмотря на "хамские заявления и ультиматумы"

По словам главы Кремля, вселяет в нас оптимизм и надежду, что "рано или поздно, в частности опираясь на уроки истории, мнение своих народов, мы начнем двигаться к восстановлению конструктивных отношений с государствами Европы".

"В том числе и теми (государствами. - ред.), которые сегодня не отказываются от антироссийской риторики и явно агрессивных действий в наш адрес, пытаются до сих пор разговаривать с нами в хамской манере и с помощью ультиматумов", - сказал Путин.