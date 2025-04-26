Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По его словам, соответствующее заявление было сделано на встрече со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.
"Путин на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность РФ к переговорам с Киевом без всяких предварительных условий", - пишет СМИ со ссылкой на Пескова.
Напомним, вчера Уиткофф прилетел в Москву на встречу с Путиным, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине. Разговор между ними длился около трех часов.
Вскоре помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что стороны обсудили "украинский кризис". А именно, речь шла о возможности "возобновления переговоров между представителями Российской Федерации и Украины.
Также он анонсировал будущие встречи российских и американских представителей на разных уровнях.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.