Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий, - Песков

Встреча Уиткоффа с Путиным

Напомним, вчера Уиткофф прилетел в Москву на встречу с Путиным, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине. Разговор между ними длился около трех часов.

Вскоре помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что стороны обсудили "украинский кризис". А именно, речь шла о возможности "возобновления переговоров между представителями Российской Федерации и Украины.

Также он анонсировал будущие встречи российских и американских представителей на разных уровнях.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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