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Путін готовий до вторгнення в Україну, але не відомо, чи прийняв він вже рішення, - Блінкен

Автор: Дмитрий Кузнецов

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до вторгнення в Україну. Однак невідомо, чи прийняв він вже рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Ентоні Блінкена.

Держсекретар відзначив спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини, і її готовність почати широкомасштабну військову операцію. За його словами, Москва вже використовувала аналогічний сценарій у 2014 році, окупувавши Крим і розв'язавши війну на Донбасі.

"Ми не знаємо, чи прийняв президент Путін рішення про вторгнення (в Україну - ред.). Але ми дійсно знаємо, що він здатний почати кампанію в найкоротші терміни, якщо так вирішить", - додав Блінкен.

Він уточнив, що незважаючи на невпевненість у намірах Путіна щодо України і відсутності дати можливого вторгнення, США і союзники повинні бути готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Крім того, підкреслив Блінкен, необхідно зробити все, щоб Росія змінила свій курс.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про готовність країн-учасниць Альянсу ввести проти Росії санкції, в тому числі у разі агресії проти України.

Зазначимо, за даними української розвідки Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЕнтоні Блінкен