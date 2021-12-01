Путін готовий до вторгнення в Україну, але не відомо, чи прийняв він вже рішення, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до вторгнення в Україну. Однак невідомо, чи прийняв він вже рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Ентоні Блінкена .

Держсекретар відзначив спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини, і її готовність почати широкомасштабну військову операцію. За його словами, Москва вже використовувала аналогічний сценарій у 2014 році, окупувавши Крим і розв'язавши війну на Донбасі.

"Ми не знаємо, чи прийняв президент Путін рішення про вторгнення (в Україну - ред.). Але ми дійсно знаємо, що він здатний почати кампанію в найкоротші терміни, якщо так вирішить", - додав Блінкен.

Він уточнив, що незважаючи на невпевненість у намірах Путіна щодо України і відсутності дати можливого вторгнення, США і союзники повинні бути готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Крім того, підкреслив Блінкен, необхідно зробити все, щоб Росія змінила свій курс.