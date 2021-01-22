Путін і голова Євроради обговорили спільне виробництво вакцини від COVID

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Президент Росії Володимир Путін і голова Європейської ради Шарль Мішель обговорили спільне виробництво вакцини від COVID. Політики провели телефонну розмову.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

Повідомляється, що сторони обговорили відносини між Росією та Європейським союзом.

"Приділено також увагу питанням протидії поширенню коронавірусної інфекції, зокрема, можливостям у галузі використання та спільного виробництва вакцин", - йдеться в повідомленні.

Також в Кремлі відзначили, що Мішель на переговорах з Путіним порушив питання арешту опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина уклала контракт на поставки російської вакцини від COVID. Очікується, що російська сторона поставить близько 2 млн доз вакцини "Супутник V".

До цього німецький канцлер Ангела Меркель запропонувала Путіну допомогу для реєстрації російської вакцини від COVID в Європейському союзі. Зокрема, документи може підготувати німецький регулятор - інститут Пауля Ерліха. Крім того, лідери Німеччини і Росії теж обговорювали можливість спільного виробництва вакцини.