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Путін та Ердоган збираються обговорити військову співпрацю та Україну

Фото: Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін збираються на зустрічі в Сочі обговорити військово-технічну співпрацю країн. Також згадають і Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС"

"Путін та Ердоган на зустрічі у Сочі обговорять військово-технічну співпрацю, а також обміняються думками щодо роботи центру з вивезення зерна з України",- пишуть російські ЗМІ, посилаючись на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Путін хоче "Байрактари"?

Нагадаємо, вчора стало відомо, що російський президент Путін запропонував турецькому лідеру Реджеп Таїпу Ердогану налагодити виробництво ударних безпілотників "Байрактар" у РФ.

При цьому варто зазначити, що раніше виконавчий директор Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, він ніколи не дозволить продаж "Байрактарів" до Росії. За його словами, причина - підтримка української боротьби за незалежність.

Зустріч Ердогана з Путіним

Нагадаємо, про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Сочі стало відомо нещодавно. Він прибуде до РФ з одноденним візитом 5 серпня, де і планує зустрітися з Путіним.

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Володимир ПутінРеджеп Тайіп Ердоган