Путин разрешил российским депутатам не декларировать свои доходы: успокаивает недовольных

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, освобождающий российских политиков от публичного разглашения данных о своих доходах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны - ISW .

Как свидетельствуют данные Института, новый закон, упраздняющий обязанность депутатов Госдумы и сенаторов публиковать декларации о доходах, позволит российским парламентариям публиковать свои доходы в анонимной форме.

Кроме того, законодательная норма будет распространяться и на муниципальные депутаты.

"Однако существует один нюанс - депутаты муниципального и регионального уровней, которые осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, обязаны отчитываться о своих доходах и имуществе только сразу после избрания. А затем - только в случае совершения крупных соглашений, превышающих общий доход депутата и его супруги за три предыдущих года", - объясняют эксперты.

Именно таким образом глава Кремля, по мнению экспертов ISW, продолжает содействовать институциональной коррупции в РФ посредством законодательных манипуляций.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, заявил, что "специальная военная операция вносит свою специфику на представление деклараций". К тому же он уточнил, что антикоррупционный орган продолжил свою работу и будет продолжать проверять данные деклараций депутатов и чиновников.

"Новый закон не повлияет на борьбу государства с коррупцией", - заверил он.

Закон вступит в силу 1 марта этого года. Тем не менее, эксперты ISW обратили внимание на еще один указ Путина, который он подписал ранее, 29 декабря прошлого года. Этим указом он освобождал от публичного декларирования доходов всех российских чиновников, военнослужащих и правоохранителей, непосредственно участвующих в войне против Украины.

"Эти два указа, вероятно, являются попыткой Кремля утихомирить политических игроков, составляющих внутреннюю базу поддержки Путина, и, вероятно, продолжат способствовать институционализации коррупции в России", - подытожили эксперты ISW.