Путін не довіряє російським генералам і призначає по два командири на посаду, - ISW

За штурм Лисичанська і району на захід від нього відповідали командувач центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін і командувач повітряно-космічними силами Росії генерал армії Сергій Суворікін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Те, що два високопоставлених російських командири керували і несли відповідальність за військові дії в районі Лисичанська говорить, що президент Росії Володимир Путін не довіряє молодшим офіцерам і бажає перестраховуватися, призначаючи дублюючих один одного офіцерів.

Також подвійне керівництво однією операцією може говорити і про те високе значення, яке Путін надавав захопленню Лисичанська і виходу армії РФ на кордони Луганської області.