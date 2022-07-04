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Путін не довіряє російським генералам і призначає по два командири на посаду, - ISW

Фото: Путін не довіряє своїм офіцерам вищого комскладу (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

За штурм Лисичанська і району на захід від нього відповідали командувач центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін і командувач повітряно-космічними силами Росії генерал армії Сергій Суворікін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Те, що два високопоставлених російських командири керували і несли відповідальність за військові дії в районі Лисичанська говорить, що президент Росії Володимир Путін не довіряє молодшим офіцерам і бажає перестраховуватися, призначаючи дублюючих один одного офіцерів.

Також подвійне керівництво однією операцією може говорити і про те високе значення, яке Путін надавав захопленню Лисичанська і виходу армії РФ на кордони Луганської області.

Нагадавши, сьогодні, 3 липня стало відомо, що українські військові покинули Лисичанськ Луганської області. ЗСУ відійшли з позицій для збереження життів особового складу.

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Вторгнення Росії до УкраїниВійська РФВолодимир ПутінЛисичанськ