Путин поручил продолжить массированные удары по Украине, - росСМИ

Президент России Владимир Путин во время совещания с военным руководством заявил о необходимости продолжить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Луганского информационного центра.
Во время совещания с военными Владимир Путин заявил, что российская армия должна продолжить нанесение массированных групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, обеспечивающей его работу.
Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим его функционирование, должно быть продолжено
Отдельно Путин поручил Генеральному штабу подготовить предложения по ответным мерам в связи с участившимися попытками ударов украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре России.
Также президент РФ заявил о необходимости продолжить анализ вовлеченности тех, кого Москва считает причастными к продолжению войны.
Также должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине, вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем
Кроме того, Путин отверг заявления об успехах ВСУ на фронте, назвав их частью пропагандистской кампании Киева. Он также поручил военному командованию быть готовым к возможным провокациям и диверсиям на земле.
Напоминаем, что согласно последним данным опросов, за неделю уровень доверия к Владимиру Путину снизился на 3,4 процентного пункта, а показатель одобрения его деятельности сократился на 3,5 процентного пункта.