Путин поручил строить "курорты" на Азовском море: ЦНС объяснил цель диктатора

Недавно, по данным Сопротивления, российский диктатор провел совещание с привлечением представителей всех "администраций" на оккупированных территориях по созданию новых круглогодичных морских курортов и развитию сферы туризма. Значительное внимание было уделено "планам развития" этого сектора на побережье Азовского моря.

Но, как отмечают в Сопротивлении, пользоваться этими "курортами" будут разве что оккупационные войска или работники оккупационных администраций вместе с коллаборантами.

"Такими заявлениями и действиями оккупанты пытаются заверить работников оккупационных администраций, коллаборантов и россиян, которые намерены поселиться на оккупированных территориях, что проблемы с их безопасностью в конечном итоге будут решены", - пояснили в Сопротивлении.

Тем временем, украинское подполье и Силы обороны Украины "активно готовятся к летнему сезону" и готовы продемонстрировать россиянам "наиболее горячие точки" для желающих посетить российские "курорты" в Приазовье, подчеркнули в Сопротивлении.