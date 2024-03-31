Путин поручил строить "курорты" на Азовском море: ЦНС объяснил цель диктатора

Российский диктатор Владимир Путин поручил оккупантам строить "курорты" на захваченном побережье Азовского моря. Таким образом, он хочет заставить россиян переселяться на оккупированные территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления. .
Недавно, по данным Сопротивления, российский диктатор провел совещание с привлечением представителей всех "администраций" на оккупированных территориях по созданию новых круглогодичных морских курортов и развитию сферы туризма. Значительное внимание было уделено "планам развития" этого сектора на побережье Азовского моря.
Но, как отмечают в Сопротивлении, пользоваться этими "курортами" будут разве что оккупационные войска или работники оккупационных администраций вместе с коллаборантами.
"Такими заявлениями и действиями оккупанты пытаются заверить работников оккупационных администраций, коллаборантов и россиян, которые намерены поселиться на оккупированных территориях, что проблемы с их безопасностью в конечном итоге будут решены", - пояснили в Сопротивлении.
Тем временем, украинское подполье и Силы обороны Украины "активно готовятся к летнему сезону" и готовы продемонстрировать россиянам "наиболее горячие точки" для желающих посетить российские "курорты" в Приазовье, подчеркнули в Сопротивлении.
Напомним, недавно сообщалось, что украинские партизаны сожгли технику, которую россияне используют для возведения фортификаций в оккупированном Мариуполе.
До этого в порту Мариуполя был замечен российский корабль. Это первое судно с начала 2024 года, зашедшее в порт оккупированного города.
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