Путін має вибрати між санкціями і деескалацією, - Білий дім

Подальший розвиток подій у ситуації навколо України залежить від кремлівського керівництва. Воно має обрати або шлях ескалації та санкцій, або продовження дипломатичних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Вона підкреслила, якщо в Кремлі вирішать вдертися в Україну, "це матиме економічні наслідки, які вийдуть далеко за межі тих, що мали місце у 2014 році".

Якщо в Москві погодяться брати участь у дипломатичних контактах і переговорах, "ми дуже відкриті до цього і сподіваємося, що вони так і зроблять", зазначила прессекретар Білого дому.

"Це залежить від президента Путіна і Росії, щоб визначити, яким буде подальший шлях. Ми готові незалежно від того, яке рішення вони приймуть", - зазначила офіційний представник адміністрації.