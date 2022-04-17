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Путін має бути притягнутий до відповідальності за війну в Україні, - фон дер Ляєн

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Брюссель, Неділя 17 квітня 2022 16:52
Путін має бути притягнутий до відповідальності за війну в Україні, - фон дер Ляєн Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн впевнена, що президент Росії Володимир Путін повинен бути притягнутий до відповідальності за війну в Україні. Оскільки саме він віддав наказ про вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для Bild.

За її словами, всі військові злочинці повинні бути покарані міжнародним судом. І разом з Україною європейські слідчі вже збирають докази російських військових злочинів.

"Але до відповідальності повинні бути притягнуті не тільки безпосередні винні, а й ті, хто несе відповідальність за цю війну, що забрала життя тисяч мирних жителів. Путін несе відповідальність за цю війну, він віддав наказ про вторгнення і смикає за всі ниточки", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляєн заявляла, що дефолт Росії через західні санкції - це всього лише питання часу.

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