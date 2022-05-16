Путін повинен зрозумів, що він дійсно ізольований. Припиніть йому дзвонити, - прем'єр Естонії

"Мені здається, що якщо всі постійно телефонують йому, він не розуміє, що знаходиться в ізоляції. Тому, якщо ми хочемо донести до нього думку про те, що "ви ізольовані", не дзвоніть йому - в цьому немає сенсу", - заявила вона.

За словами Каллас, Путін відчуває, що він в центрі уваги, тому що всі хочуть з ним поговорити.

"Але що ми отримаємо від цього? Я не бачу жодних результатів, тому що після всіх цих переговорів, Буча сталася, Ірпінь стався - ми не бачимо жодних ознак деескалації", - додала вона.

При цьому прем'єр Естонії підкреслила, що не бачить сенсу тримати дипломатичні канали з Росією відкритими.