Путін повинен зрозумів, що він дійсно ізольований. Припиніть йому дзвонити, - прем'єр Естонії

Немає сенсу розмовляти з керівником Кремля Володимиром Путіним, якщо західні країни дійсно хочуть, щоб він зрозумів, що знаходиться в ізоляції. Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас відреагувала на спроби західних чиновників про безуспішну телефонну дипломатію з Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euroactiv.
"Мені здається, що якщо всі постійно телефонують йому, він не розуміє, що знаходиться в ізоляції. Тому, якщо ми хочемо донести до нього думку про те, що "ви ізольовані", не дзвоніть йому - в цьому немає сенсу", - заявила вона.
За словами Каллас, Путін відчуває, що він в центрі уваги, тому що всі хочуть з ним поговорити.
"Але що ми отримаємо від цього? Я не бачу жодних результатів, тому що після всіх цих переговорів, Буча сталася, Ірпінь стався - ми не бачимо жодних ознак деескалації", - додала вона.
При цьому прем'єр Естонії підкреслила, що не бачить сенсу тримати дипломатичні канали з Росією відкритими.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з Путіним.
Крім того, на початку квітня Шольц пояснив, навіщо він і президент Франції Еммануель Макрон телефонують з Путіним.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.