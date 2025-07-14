Путин дал Трампу понять, что следующие 60 дней будет наступать на востоке Украины, - Axios

Напомним, что в этом же материале сказано, что Трамп сегодня объявит о новом плане вооружения Украины. В нем, вероятно, будет включено наступательное оружие и дальнобойные ракеты, которые способны достичь Москвы.

Как пишет Axios, данный план превратился из идеи в нечто более конкретное как раз после разговора Трампа с Путиным.

Также отметим, что на днях президент США анонсировал, что сделает "важное заявление" по России.

Кроме того, этой ночью он сообщил, что США передадут Украине Patriot, однако не уточнил, в каком количестве.

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