Путин "дал команду" об отказе от ударов на 30 дней, но речь не о полном перемирии

Сообщается, что Путин поддержал идею Трампа о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре со стороны России и Украины на 30 дней и отдал соответствующую команду своим военным.

В то же время Путин не принял предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, как свидетельствуют заявления Кремля.

Зато российский диктатор назвал условия, при которых может произойти прекращение боевых действий. Он требует остановки мобилизации в Украине и предоставления ей военной помощи и разведданных.

Разговор Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели длительный телефонный разговор во вторник, 18 марта. Они проговорили более двух часов. Кремль уже выпустил ряд заявлений относительно их переговоров.

Известно, что во время разговора Путин традиционно отметил недоговороспособность Киева. Кроме этого российский диктатор заявил о якобы преступлениях украинских военных в Курской области. Также он заявил о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае установления перемирия.

Подробно о том, что известно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.