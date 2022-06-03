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Путін дав гарантії щодо вивезення зерна. І обіцяє не атакувати Україну з моря

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація готова дати гарантії безпеки для вивезення українського зерна по Чорному морю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна в програмі "Москва. Кремль. Путина".

"Можна вивозити (зерно, - ред.) через порти, які знаходяться під контролем України: Одеса і прилеглі порти. Не ми ж замінували підходи до портів. Ми гарантуємо мирний прохід без всяких проблем. Ми не будемо користуватися ситуацією розмінування, щоб робити атаки з моря", - заявив він.

Нагадаємо, раніше постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив про готовність російської сторони надати безпечний коридор для вивезення українського зерна по Чорному морю.

До цього стало відомо, що Туреччина підготувала відповідну дорожню карту, яку мають обговорити представники України, Росії та ООН.

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Володимир ПутінВійна Росії проти України