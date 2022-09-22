Путин дает указания. CNN узнало о серьезных разногласиях генералов Кремля по Украине

По данным издания, на перехватах данных разведки зафиксировано, как российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам в России на решения, принимаемые Москвой.

Кроме того, есть серьезные разногласия по стратегии с военачальниками, пытающимися договориться о том, на чем сосредоточить свои усилия для укрепления оборонительных рубежей, сообщили многочисленные источники CNN, знакомые с американской разведкой.

При этом, два источника издания, заявили, что президент России Владимир Путин сам дает указания непосредственно генералам на местах. Крайне необычная тактика управления в современных вооруженных силах, которая, по словам этих источников, намекает на неэффективную командную структуру.

Как пишет CNN, Министерство обороны России заявило, что оно перебрасывает силы в сторону Харькова на северо-востоке, где Украина добилась наиболее впечатляющих успехов, но источники в США и на Западе говорят, что основная часть российских войск все еще остается на юге, где Украина также развернула наступательные операции вокруг Херсона.