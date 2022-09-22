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Путин дает указания. CNN узнало о серьезных разногласиях генералов Кремля по Украине

Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные расходятся во мнениях относительно того, как лучше всего противостоять неожиданному наступлению ВСУ на поле боя, поскольку Россия оказалась в обороне как на востоке, так и на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным издания, на перехватах данных разведки зафиксировано, как российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам в России на решения, принимаемые Москвой.

Кроме того, есть серьезные разногласия по стратегии с военачальниками, пытающимися договориться о том, на чем сосредоточить свои усилия для укрепления оборонительных рубежей, сообщили многочисленные источники CNN, знакомые с американской разведкой.

При этом, два источника издания, заявили, что президент России Владимир Путин сам дает указания непосредственно генералам на местах. Крайне необычная тактика управления в современных вооруженных силах, которая, по словам этих источников, намекает на неэффективную командную структуру.

Как пишет CNN, Министерство обороны России заявило, что оно перебрасывает силы в сторону Харькова на северо-востоке, где Украина добилась наиболее впечатляющих успехов, но источники в США и на Западе говорят, что основная часть российских войск все еще остается на юге, где Украина также развернула наступательные операции вокруг Херсона.

Как сообщалось, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона заявлял, что президенту России Владимиру Путину пришлось пойти на уступки по мобилизации из-за споров в его окружении.

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Владимир Путин