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Путин из-за опасений ареста отменяет свои заграничные визиты, - Spravdi

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (kremlin.ru)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин отменяет свои зарубежные визиты из-за опасений быть арестованным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Spravdi).

В последнее время Путин должен был посетить несколько стран – Южно-Африканскую Республику и Турцию. Однако его визиты были отменены.

При этом власти ЮАР ранее заявляли, что признают юрисдикцию Международного уголовного суда и понимают, что обязаны арестовать президента РФ. А вот в Турции Римский устав не принимали.

"Раньше в МИД РФ в один голос уверяли, что "решение МКС ничтожно и никак не повлияет на работу Путина, поскольку этот суд не является полноценным органом". Заверили, что даже не будут реагировать на ордер юридически", - говорится в сообщении.

Однако 18 апреля российская Дума приняла закон, согласно которому в России будут сажать на 5 лет за помощь МКС в задержании Путина. Кроме этого, данным законом Путину предоставили "дополнительные полномочия" по защите от МКС.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. При этом ордер на их арест будет действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

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