Путин из-за опасений ареста отменяет свои заграничные визиты, - Spravdi

В последнее время Путин должен был посетить несколько стран – Южно-Африканскую Республику и Турцию. Однако его визиты были отменены.

При этом власти ЮАР ранее заявляли, что признают юрисдикцию Международного уголовного суда и понимают, что обязаны арестовать президента РФ. А вот в Турции Римский устав не принимали.

"Раньше в МИД РФ в один голос уверяли, что "решение МКС ничтожно и никак не повлияет на работу Путина, поскольку этот суд не является полноценным органом". Заверили, что даже не будут реагировать на ордер юридически", - говорится в сообщении.

Однако 18 апреля российская Дума приняла закон, согласно которому в России будут сажать на 5 лет за помощь МКС в задержании Путина. Кроме этого, данным законом Путину предоставили "дополнительные полномочия" по защите от МКС.