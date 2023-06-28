RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин не будет решать вопрос членства Украины в НАТО, - Столтенберг

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российский диктатор Владимир Путин не имеет права вето на расширение НАТО, поэтому не может решить вопрос будущего членства Украины в Альянсе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Союзники соглашаются по многим вопросам, в том числе по членству Украины, все соглашаются, что двери НАТО открыты... Все союзники соглашаются, что Украина будет членом", - сказал Столтенберг.

Также он отметил, что Россия не может и не будет решать этот вопрос, им будет заниматься только НАТО и Украина.

"Президент Путин не имеет права вето на расширение НАТО", – подчеркнул генсек.

Вступление Украины в НАТО

Украина ожидает саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. На нем наша страна хочет услышать четкое политическое решение поддержки ее курса в Альянс.

Так, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украинаожидает приглашения в НАТО с открытой датой, а глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что наши ожидания от саммита уже частично удовлетворены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть все политические основания для приглашения нашего государства в НАТО, также есть полное понимание гарантий безопасности до момента вступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЙенс Столтенберг