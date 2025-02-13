"Путин боится вас": Axios опубликовал интересные детали переговоров Зеленского и Трампа

По данным издания, телефонные разговоры Трампа с Путиным и Зеленским положили начало его дипломатическим усилиям, направленным на достижение соглашения о прекращении войны в Украине, и в то же время вызвали беспокойство среди некоторых союзников по НАТО, что Трамп может загнать Зеленского в угол, настаивая на переговорах.

Украинский чиновник и три других анонимных источника, знающих о разговоре, заявили, что Трамп сказал Зеленскому, что у него сложилось впечатление, будто Путин стремится к сделке, однако украинский президент отнесся к этому более скептически.

По словам источника, знакомого с разговором, Зеленский отметил Трампу, что у того есть рычаги влияния на Путина.

Несмотря на то, что на этой неделе Трамп и министр обороны Пит Гегсет исключили возможность членства Украины в НАТО и отправки американских войск для ее безопасности, президент США поддержал идею привлечения европейских миротворческих сил, сообщают источники.

Также он рассказал Зеленскому, кто будет входить в переговорную группу США.

В то же время три источника сказали, что разговор между Трампом и Зеленским был положительным и длился около часа, что является длиннее, чем разговор Трампа с Путиным непосредственно перед этим.

Трамп объяснил звонок Путину

Трамп сказал Зеленскому, что понимает его беспокойство относительно его разговора с Путиным, но подчеркнул, что это невозможно обойти, если он хочет, чтобы его дипломатические усилия были успешными.

"Мне нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину", - сказал Трамп Зеленскому, утверждают источники.

Трамп также рассказал Зеленскому, что Путин хочет заключить сделку, и спросил, настроен ли Зеленский на ее достижение. На что Зеленский ответил, что все еще хочет сделки, но считает, что Путин просто говорит Трампу то, что он хочет услышать.

"Путин сказал тебе, что хочет сделки только потому, что боится тебя, потому что ты сильный", - сказал Зеленский Трампу, согласно источникам.

Трамп ответил, что Зеленский может быть прав, однако у него сложилось впечатление, что Путин настроен серьезно.

"Вскоре мы узнаем", - добавил Трамп, по словам двух источников.

Гарантии безопасности для Украины

По данным источников, президент США сказал своему украинскому коллеге, что он понимает, что Украине потребуются гарантии безопасности в рамках любого будущего соглашения, и что он считает, что европейские миротворческие силы на фронте с Россией могут быть одним из решений.

Трамп сказал Зеленскому, что его предстоящая встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене будет очень важной для запуска дипломатического процесса.

Он также сообщил Зеленскому, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф и представитель Белого дома Стив Уиткофф также войдут в переговорную группу США, и попросил, чтобы Зеленский назначил собственную переговорную группу.

Трамп дал Зеленскому личный номер

Один из источников сообщил, что Трамп завершил разговор, дав Зеленскому свой личный номер и сказал, что может позвонить ему напрямую.

Взамен Зеленский сказал Трампу, что отдаст ему чемпионский пояс от украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика.