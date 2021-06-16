Путін і Байден домовилися повернути послів до Москви і Вашингтона

На зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена домовилися про те, що країни повертають своїх послів до Москви і Вашингтона. Сторони посилять діалог на дипломатичному рівні.
Про це на прес-конференції після саміту заявив російський президент.
"Що стосується повернення послів до місць своєї роботи до Москви, відповідно, американського посла, до Вашингтона - російського, ми домовилися про те, що це питання вирішене. Вони повертаються до місць своєї служби. Коли конкретно - це питання чисто технічного характеру", - зазначив Путін.
За його словами, також домовилися, що МЗС Росії та американський Держдеп почнуть консультації щодо всього комплексу взаємодії на дипломатичному треку.
"Там є про що говорити, завалів накопичилося дуже багато", - додав Путін.
Нагадаємо, на саміті президентів Росії та США також обговорили українське питання. За словами Путіна, Джо Байден згоден з тим, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі мають лежати мінські угоди. А перспектива вступу України до НАТО обговорювалася "мазком".
На зустрічі в Женеві лідери обох країн обговорили стратегічну стабільність, кібербезпеку, регіональні конфлікти, торговельні відносини, а також співпрацю в Арктиці.