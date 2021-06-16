RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін і Байден домовилися повернути послів до Москви і Вашингтона

Автор: РБК-Україна

На зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена домовилися про те, що країни повертають своїх послів до Москви і Вашингтона. Сторони посилять діалог на дипломатичному рівні.

Про це на прес-конференції після саміту заявив російський президент.

"Що стосується повернення послів до місць своєї роботи до Москви, відповідно, американського посла, до Вашингтона - російського, ми домовилися про те, що це питання вирішене. Вони повертаються до місць своєї служби. Коли конкретно - це питання чисто технічного характеру", - зазначив Путін.

За його словами, також домовилися, що МЗС Росії та американський Держдеп почнуть консультації щодо всього комплексу взаємодії на дипломатичному треку.

"Там є про що говорити, завалів накопичилося дуже багато", - додав Путін.

Нагадаємо, на саміті президентів Росії та США також обговорили українське питання. За словами Путіна, Джо Байден згоден з тим, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі мають лежати мінські угоди. А перспектива вступу України до НАТО обговорювалася "мазком".

На зустрічі в Женеві лідери обох країн обговорили стратегічну стабільність, кібербезпеку, регіональні конфлікти, торговельні відносини, а також співпрацю в Арктиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінДжозеф Байденвстреча