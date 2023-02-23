Путин анонсировал развертывание "Сармата" после сообщения о провале испытаний

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва продолжит активно развивать ядерный арсенал и пообещал развернуть пусковые установки ракетного комплекса "Сармат".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости" .

Он утверждает, что в 2023 году на боевое дежурство будут поставлены первые пусковые установки с новой тяжелой ракетой.

"Мы продолжим полномасштабное производство гиперзвуковых систем воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовое развертывание гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон", - говорится в заявлении Путина.

Напомним, ранее CNN сообщило, что 20 февраля РФ провела испытательный запуск ракеты "Сармат", но он оказался неудачным.

Кроме того, в своем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Сегодня это решение одобрила Госдума.

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