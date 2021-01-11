Путін, Алієв і Пашинян домовилися про розвиток Нагірного Карабаху

На переговорах у Москві щодо Нагірного Карабаху сторони домовилися про розвиток регіону. Найближчим часом представники Росії, Вірменії та Азербайджану мають представити відповідний план.

Про це на спільному брифінгу заявив президент Росії Володимир Путін.

"Сьогоднішню зустріч вважаю надзвичайно важливою і корисною, оскільки ми змогли домовитися і підписали спільну заяву з приводу розвитку ситуації в регіоні. Маю на увазі конкретні кроки з розбудови економічних зв'язків, розвитку інфраструктурних проектів", - заявив Путін.

За його словами, для цього буде створена робоча група, яку очолять віце-прем'єри трьох урядів - Азербайджану, Вірменії та Росії.

"Вони створять найближчим часом робочі експертні підгрупи, представлять плани з розвитку транспортної інфраструктури та економіки регіону", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Азербайджан побудує два міжнародних аеропорти в Нагірному Карабасі.

При цьому Вірменія досі називає повернення територій в Карабасі своїм пріоритетом.