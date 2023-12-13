Путчисты в Германии планировали свергнуть правительство и договориться с РФ о "новом порядке"

Правоохранители Германии выдвинули обвинения группе экстремистов, которые планировали свернуть власть в стране и договориться с Россией о "новом порядке".
Об этом заявил немецкий прокурор, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
"Власти Германии выдвинули обвинения 27 людям в преступлениях, включая терроризм, государственную измену и покушение на убийство, за их вероятное участие в прошлогоднем заговоре с целью свержения правительства", - говорится в сообщении.
В обвинении говорится о нескольких встречах заговорщиков с российскими чиновниками в 2022 году и в их намерении привлечь Москву к созданию в Германии "нового правила".
Прокурор заявил, что обвиняемые принадлежали к террористической организации, основанной в конце июля 2021 года, целью которой было насильственное устранение действующего государственного строя в Германии и замена его собственной формой правления.
Все обвиняемые принадлежали к экстремистскому движению "Рейхсбюргер" - эклектичной группировке заговорщиков, расовых идеологов и фантазеров, отвергающих легитимность современного демократического государства и поддерживающих такие идеи, как монархия и пангерманский национализм.
Возглавляемые Генрихом XIII принцем Ройсом эти 27 человек обвиняются в накоплении значительных финансовых ресурсов и запасов оружия для совершения государственного переворота против демократически избранного правительства в Берлине.
Путч был сосредоточен на операции по штурму здания парламента в Берлине, Рейхстага, с целью арестовать парламентариев, захватить контроль над военным радио и спровоцировать всеобщее восстание по всей Германии.
После свержения федерального правительства заговорщики намеревались связаться с российским правительством для переговоров о "новом порядке" в Германии.
Как утверждается в обвинительном заключении, между членами группы и российскими официальными лицами был проведен и осуществлен ряд встреч в дипломатических помещениях в Германии и, по крайней мере, в одном нераскрытом месте в Словакии.
Прокурор уточнил, что ему не удалось выяснить, какой была реакция на это Российской Федерации. Встреча с российским консулом в Лейпциге и двумя заговорщиками из группы, отвечавшей за закупки оружия, была запланирована на декабрь, но так и не состоялась, поскольку заговор был раскрыт первым.
Среди обвиняемых - россиянка. Она способствовала встречам с представителями российского правительства, говорится в обвинительном заключении.
Напомним, недавно сотрудник немецкого Бундесвера был задержан по подозрению в шпионаже в пользу РФ.
Также сообщалось о том, что в Германии мог действовать целый ряд российских агентов, пытающихся настроить Германию против поддержки Украины. В частности, проводя акции, на которых призывают Берлин сменить свой прозападный вектор.
Недавно глава контрразведки Германии Томас Хальденванг заявил, что в стране фиксируют активизацию деятельности в стране российских спецслужб, использующих в своей взрывной деятельности богатый арсенал методов, в том числе чрезвычайно брутальных.
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