Пуски ракет с Ту-95МС. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Военные отметили, что тревога связана с пусками крылатых ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

"Первые ракеты входят в воздушное пространство Украины! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в заявлении.

Так, ракетная опасность объявлена для Сумской, Полтавской, а также восточных областей Украины.

Чуть позже в ВС также предупредили о ракетной опасности и на юге и в центре страны.

Сигналы о тревоге зазвучали также в Киеве и области, и в других центральных регионах.

Главы областных военных администраций (ОВА) и местные власти призывают жителей регионов, где объявлены тревоги, находиться в укрытиях и соблюдать правила "двух стен".

В Воздушных силах позже заявили о предположительно 2 группах крылатых ракет в направлении территории Украины.

"Предварительная информация о пересечении границы - имитация скоростных целей вражескими средствами", - говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 15 августа

Воздушные атаки РФ

Напомним, что ранее, ночью 14 августа, российские войска нанесли ракетно-дроновые удары по Одессе. Для этого захватчики применяли "Калибры" из акватории Черного моря, совершая атаки с фрегата в районе оккупированной Ялты. А "Шахеды" враг запускал с территории Приморско-Ахтарск (РФ). Все воздушные цели были сбиты защитниками нашего неба.

Детали о комбинированной ракетной и дроновой атаке российских оккупантов по Одессе ночью 14 августа - в материале РБК-Украина.

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что РФ продолжает производить ракеты "Калибр", "Кинжал" и "Искандер", однако масштабы уже не те, что раньше. Так, Кремль не накапливает их, а почти сразу выпускает по Украине.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что РФ еще имеет в запасе сотни ракет разных типов. Кроме того, враг продолжает производство ракет, пополняя собственные запасы.