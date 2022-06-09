Пушиліна і Пасічника можуть замінити на російських чиновників, - "Медуза"

Ватажків так званих Донецької та Луганської "народних республік" Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника можуть замінити на російських чиновників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".
Видання з посиланням на близьке до адміністрації президента Росії джерело пише, що Пушилін і Пасічник можуть позбутися своїх постів. Причому вже найближчим часом.
Зокрема, їх можуть замінити на російських чиновників.
"Бардаку розподілу бюджетного фінансування каламутними місцевими персонажами бути не повинно. Гроші мають йти в правильному напрямку", - зазначив співрозмовник.
"Медуза" зазначає, що цю інформацію поки не вдалося підтвердити офіційно.
Нагадаємо, раніше українська сторона повідомляла, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін отримав поранення в Лимані, однак інформація не була підтверджена.
У березні ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник анонсував проведення "референдумів" про приєднання окупованого Донбасу до Росії.
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