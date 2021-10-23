Пункти вакцинації запрацюють на всіх обласних вокзалах

На залізничних вокзалах усіх обласних центрів запрацюють пункти вакцинації проти COVID-19. Сьогодні, крім раніше відкритих, почнуть діяти такі пункти на вокзалах Івано-Франківська та Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укрзалізниці .

За даними прес-служби компанії, з 25 жовтня пункти вакцинації почнуть працювати на залізничних вокзалах у Херсоні, Ковелі, Кривому Розі, Нікополі, Подільську, Миколаєві, Чернівцях та Роздільному.

Раніше такі пункти було відкрито на залізничних вокзалах Києва (2 пункти), Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Ніжина, Коростеня, Рівного, Хмельницького та Ужгорода. Станом на сьогоднішній ранок у цих пунктах зроблено понад 2 тис. щеплень.

Також у компанії триває вакцинація працівників, у першу чергу тих, які контактують з клієнтами. "Наразі вже вакциновано 30% провідників, найближчим часом ця цифра буде збільшена вдвічі", - сказав в.о. члена правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Також на 10 залізничних вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Тут невакциновані пасажири можуть зробити експрес-тест та отримати довідку, що в разі негативного результату буде підставою для посадки в поїзд. Ця послуга для пасажирів, які мають квиток на поїзд, коштує 350 грн. Від початку їх функціонування - 21 жовтня - було зроблено понад 4 тис. тестів.