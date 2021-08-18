Пункти вакцинації повинні працювати на вихідні та на свята, - Шмигаль
Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що центри вакцинації мають працювати на вихідні та у святкові дні. Вони мають працювати постійно.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прем'єра на засіданні уряду.
За його словами, люди повинні мати можливість вакцинуватись у зручний час.
"Важливо, щоб на вихідні і у святкові дні люди мали можливість вакцинуватись. Протягом вихідних та святкових днів пункти мають працювати постійно та безперебійно", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, голова МОЗ України Віктор Ляшко видав нове розпорядження по ліквідації наслідків COVID-19. Воно, зокрема, передбачає зміну графіку роботи центрів вакцинації.
Зазначимо, МОЗ закликає розпочати вакцинацію просто неба під час святкувань до Дня Незалежності.