Пункти вакцинації повинні працювати на вихідні та на свята, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що центри вакцинації мають працювати на вихідні та у святкові дні. Вони мають працювати постійно.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву прем'єра на засіданні уряду .

За його словами, люди повинні мати можливість вакцинуватись у зручний час.

"Важливо, щоб на вихідні і у святкові дні люди мали можливість вакцинуватись. Протягом вихідних та святкових днів пункти мають працювати постійно та безперебійно", - заявив Шмигаль.