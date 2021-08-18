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Пункты вакцинации должны работать на выходные и на праздники, - Шмыгаль

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Киев, Среда 18 августа 2021 13:16
Пункты вакцинации должны работать на выходные и на праздники, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что центры вакцинации должны работать на выходные и в праздничные дни. Они должны работать постоянно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление премьера на заседании правительства.

По его словам, люди должны иметь возможность вакцинироваться в удобное время.

"Важно, чтобы на выходные и в праздничные дни люди могли вакцинироваться. В течение выходных и праздничных дней пункты должны работать постоянно и бесперебойно", - заявил Шмыгаль.

Напомним, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко выдал новое распоряжение по ликвидации последствий COVID-19. Оно, в частности, предусматривает изменение графика работы центров вакцинации.

Отметим, Минздрав призывает начать вакцинацию под открытым небом во время празднований ко Дню Независимости.

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Денис Шмыгаль Вакцинация
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