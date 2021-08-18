Пункты вакцинации должны работать на выходные и на праздники, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что центры вакцинации должны работать на выходные и в праздничные дни. Они должны работать постоянно.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление премьера на заседании правительства .

По его словам, люди должны иметь возможность вакцинироваться в удобное время.

"Важно, чтобы на выходные и в праздничные дни люди могли вакцинироваться. В течение выходных и праздничных дней пункты должны работать постоянно и бесперебойно", - заявил Шмыгаль.