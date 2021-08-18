Пункты вакцинации должны работать на выходные и на праздники, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что центры вакцинации должны работать на выходные и в праздничные дни. Они должны работать постоянно.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление премьера на заседании правительства.
По его словам, люди должны иметь возможность вакцинироваться в удобное время.
"Важно, чтобы на выходные и в праздничные дни люди могли вакцинироваться. В течение выходных и праздничных дней пункты должны работать постоянно и бесперебойно", - заявил Шмыгаль.
Напомним, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко выдал новое распоряжение по ликвидации последствий COVID-19. Оно, в частности, предусматривает изменение графика работы центров вакцинации.
Отметим, Минздрав призывает начать вакцинацию под открытым небом во время празднований ко Дню Независимости.