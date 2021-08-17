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В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 15:56
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ України Віктор Ляшко видав нове розпорядження по ліквідації наслідків COVID-19. Воно, зокрема, передбачає зміну графіку роботи центрів вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розпорядження.

Він дав розпорядження керівникам обласних та Київської міської державної адміністрації забезпечити:

  • перегляд та продовження графіків роботи центрів вакцинації людей від коронавірусу,
  • недопущення закриття центрів вакцинації на вихідні,
  • постійне інформування про місця розміщення, графік роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.

Нагадаємо, МОЗ закликає розпочати вакцинацію просто неба під час святкувань до Дня Незалежності.

Зазначимо, в Києві 23 та 24 серпня не будуть вакцинувати населення в центрах вакцинації.

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Вакцинація Віктор Ляшко
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В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
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