В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Голова МОЗ України Віктор Ляшко видав нове розпорядження по ліквідації наслідків COVID-19. Воно, зокрема, передбачає зміну графіку роботи центрів вакцинації.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розпорядження.
Він дав розпорядження керівникам обласних та Київської міської державної адміністрації забезпечити:
- перегляд та продовження графіків роботи центрів вакцинації людей від коронавірусу,
- недопущення закриття центрів вакцинації на вихідні,
- постійне інформування про місця розміщення, графік роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.