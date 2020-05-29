Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною відкриють найближчим часом

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, коли відкриються пункти пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу. Найближчим часом Угорщина відкриє кордон зі свого боку.

За словами Демченка, зараз Україна очікує на рішення сусідніх держав про відкриття кордонів. Найближчим часом Угорщина додатково відкриє кілька пунктів пропуску.

"Нам попередньо відомо, що найближчим часом угорська сторона зможе відкрити декілька пунктів пропуску зі своєї сторони додатково. Чекаємо остаточної відповіді від решти країн", - заявив він в коментарі РБК-Україна.

Демченко зазначив, що українська сторона проінформувала сусідні країни про відкриття своїх кордонів, але від більшості з них відповіді досі не отримала.

"В більшості країн рішення про відкриття пунктів пропуску приймає уряд. Тому, якщо уряд тих країн (ЄС - ред.) ухвалить зміни, відповідно пункти пропуску запрацюють", - додав він.

Зазначимо, в ніч на 29 травня Україна відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу. Однак повне відновлення пропуску через український кордон буде можливим лише після згоди суміжних країн.

Нагадаємо, постанова про відкриття пунктів пропуску на українському кордоні була опублікована 28 травня.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні вранці відновили роботу 6 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.