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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 38 тис. осіб

Новини » Суспільство    19.03.2019 - 08:53
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 38 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

На КПВВ на Донбасі з ранку спостерігаються автомобільні черги

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 18 березня, перетнули понад 38 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляться, що вчора пасажирський транспортний потік був динамічним, спостерігалася тенденція до зростання. Всього КПВВ перетнули 38,4 тисячі осіб і 4,4 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 8400 осіб і 980 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 8120 осіб і 1370 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7090 осіб і 1160 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4035 осіб і 920 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 10805 осіб.

Також повідомляється, що сьогодні вранці в чергах на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 25/50; "Мар'їнка" - 20/60; "Новотроїцьке" - 30/50; "Гнутове" - 30/20.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер виключив можливість силою повернути анексований Крим. Він також виключив можливість прямих переговорів з бойовиками з непідконтрольних територій Донбасу.

Крім того, Волкер підкреслив, що очікує посилення санкцій проти РФ через агресію в Україні.

 

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