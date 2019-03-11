Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 30 тис. осіб

У КПВВ на Донбасі спостерігаються автомобільні черги
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 10 марта, пересекли почти 30 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что пассажирский и транспортный поток через КПВВ в оба направления динамичен и характеризуется некоторым ростом. Всего вчера пункты пропуска пересекли 29,9 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:
Также сообщается, что сегодня утром в КПВВ в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/40; "Марьинка" - 30/40; "Новотроицкое" - 30/20; "Гнутово" - 10/20.
Напомним, ранее сообщалось, что с 10 марта на Донбассе не фиксируют обстрелов.
Ранее в СБУ сообщили, что с начала боевых действий из плена боевиков на Донбассе освободили более трех тысяч человек.