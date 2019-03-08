Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 32 тис. осіб

Усі КПВВ працюють у штатному режимі
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 7 марта, пересекли свыше 32 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что пассажирский транспортный поток на КПВВ в сравнении с предыдущим днем характеризовался определенным уменьшением. Всего линию разграничения пересекли 32,3 тыс. лиц, а также 4,6 тыс. транспортных средств:
Сегодня утром в КПВВ на в'въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 5/20; "Марьинка" – 80/40; "Новотроицкое" – 30/45; "Гнутове" – 30/30.
Напомним, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило, что число пересечений на административной границе с анексованим Крымом в Херсонской области в феврале снизился на 13,94%.