Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 32 тис. осіб

Усі КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 7 марта, пересекли свыше 32 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что пассажирский транспортный поток на КПВВ в сравнении с предыдущим днем характеризовался определенным уменьшением. Всего линию разграничения пересекли 32,3 тыс. лиц, а также 4,6 тыс. транспортных средств:

"Майорское" – 7525 человек и 1020 транспортных средств;

"Марьинка" – 7630 человек и 1455 транспортных средств;

"Новотроицкое" – 6285 человек и 1245 транспортных средств;

"Гнутове" – 3275 человек и 830 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 7615 человек.

Сегодня утром в КПВВ на в'въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 5/20; "Марьинка" – 80/40; "Новотроицкое" – 30/45; "Гнутове" – 30/30.

Напомним, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило, что число пересечений на административной границе с анексованим Крымом в Херсонской области в феврале снизился на 13,94%.