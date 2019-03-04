Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 25 тис. осіб

Прикордонники повідомили про зниження потоку через КПВВ

За минувшие сутки, 3 марта, контрольные пункты пропуска на Донбассе пересекли более 25 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что поток на КПВВ остается динамичным, но характеризуется некоторым снижением. За минувшие сутки пункты пропуска пересекли 25,4 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 5990 человек и 860 транспортных средств;

"Марьинка" - 5345 человек и 995 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 4990 человек и 1205 транспортных средств;

"Гнутово" - 2705 человек и 745 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 6425 человек.

С утра на КПВВ в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 50/40; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/25.

Отметим, с 1 марта КПВВ на Донбассе перешли на весенний график.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с начала избирательной кампании количество пересечений контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) жителями оккупированных территорий выросло в шесть раз.