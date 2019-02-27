Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 34 тис. осіб

З ранку на КПВВ утворилися автомобільні черги

За минувшие сутки, 26 февраля, пункты пропуска на Донбассе пересекли почти 34 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что поток через КПВВ остается на уровне предыдущих суток. Всего линию разграничения пересекли 33,9 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8330 человек и 975 транспортных средств;

"Марьинка" - 7245 человек и 1180 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6430 человек и 1175 транспортных средств;

"Гнутово" - 3255 человек и 760 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8665 человек.

Сегодня утром на КПВВ в очередях находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 50/50; "Новотроицкое" - 40/70; "Гнутово" - 20/5.

Напомним, ранее сообщалось, что КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы. В частности, с 1 марта пункты пропуска будут работать с 07:00 до 18:30.

Ранее также сообщалось, что за неделю в пересечении КПВВ на Донбассе отказали 121 человеку.