Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб

Через КПВВ прослідували 4,2 тисячі транспортних засобів

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 20 февраля, пересекли 36,8 тысячи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по зимним графиком работы и работают в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока. Так, через КПВВ проследовало 36,8 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8520 человек и 920 транспортных средств;

"Марьинка" - 7770 человек и 1240 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7300 человек и 1255 транспортных средств;

"Гнутово" - 3815 человек и 820 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9440 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 50/70; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" -35/30.

Отметим, 19 февраля КПВВ на Донбассе пересекли 34,6 тысяч человек и 4,1 тысяч транспортных средств.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 20 февраля, в результате обстрелов со стороны боевиков в районе операции Объединенных сил один украинский военный получил смертельное ранение.