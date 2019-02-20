Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 34 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Через КПВВ прослідували 4,1 тисячі транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 19 лютого, перетнули 34,6 тисячі осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Пропускні операції через лінію розмежування в межах визначених дорожніх коридорів розпочались за зимовим графіком усі КПВВ функціонують у штатному режимі.

За минулу добу відмічається збільшення пасажиро-транспортного потоку. Так, через КПВВ прослідувало 34,6 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7940 осіб та 875 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 7510 осіб та 1155 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6590 осіб та 1175 транспортних засобів;

"Гнутове" 3765 осіб та 795 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8815 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 40/55; "Мар’їнка" - 20/80; "Новотроїцьке" - 65/40; "Гнутове" - 20/40.

Нагадаємо, на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" у районі проведення операції Об’єднаних сил в Луганській області сьогодні, 20 лютого, заплановано відключення електропостачання, однак КПВВ працюватиме у штатному режимі.

Також повідомлялося, що у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 19 лютого російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням забороненого озброєння, поранено трьох військовослужбовців.