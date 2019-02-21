Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Через КПВВ прослідували 4,2 тисячі транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 20 лютого, перетнули 36,8 тисячі осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування відкрились за зимовим графіком роботи та працюють у штатному режимі.

За минулу добу відмічається збільшення пасажиро-транспортного потоку. Так, через КПВВ прослідувало 36,8 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8520 осіб та 920 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 7770 осіб та 1240 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7300 осіб та 1255 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3815 осіб та 820 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9440 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 30/50; "Мар’їнка" - 50/70; "Новотроїцьке" - 40/50; "Гнутове" -35/30.

Зазначимо, 19 лютого КПВВ на Донбасі перетнули 34,6 тисяч осіб та 4,1 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 20 лютого, внаслідок обстрілів з боку бойовиків у районі операції Об'єднаних сил один український військовий отримав смертельне поранення.