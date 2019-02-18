Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 30 тис. осіб

На пунктах пропуску з ранку спостерігаються автомобільні черги
За минулу добу, 17 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули майже 30 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що вранці в пунктах пропуску в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/50; "Мар'їнка" - 150/50; "Новотроїцьке" - 50/60; "Гнутове" - 40/40.
За минулу добу КПВВ перетнули 29,5 тисячі осіб і 3,7 тисячі транспортних засобів:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі операції Об'єднаних сил в результаті обстрілу з боку бойовиків один український військовий отримав легке поранення.
До цього повідомлялося, що ввечері в неділю сили операції Об'єднаних сил відбили атаку з боку диверсійної групи. Також повідомлялося, що одного бойовика взяли в полон.